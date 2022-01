Future USA: Wall Street prova il rimbalzo nel giorno della FED

Microsoft

(Teleborsa) - Dopo un'altra seduta molto difficile per Wall Street (il Nasdaq è sceso del 2,48%), i futures dei tre principali indici indicano che. Il sentiment del mercato sembra positivo dopo due giorni di scambi turbolenti e contraddistinti da grande volatilità, e a poche ora di distanza dall'esito della riunione di politica monetaria della Federal Reserve. "La riunione della FED di oggi porterà probabilmente poche sorprese in termini di mosse politiche dirette, mae segnerà chiaramente l'inizio dei rialzi dei tassi a marzo", ha affermato James McCann, vice capo economista di abrdn.Il contratto sulguadagna l'1,12% a quota 34.682 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dell'1,56% a 4.424 punti. Il derivato sulsegna un +2,23% a 14.477 punti.Sul sono crollate lenegli Stati Uniti nella settimana al 21 gennaio 2022 (con i tassi che hanno continuato a salire). Dopo l'Opening Bell, il Census Bureau diffonde il rapporto sulle vendite di immobili dei costruttori ai primi proprietari, mentre l'EIA (Energy Information Administration) pubblica i dati settimanali sul greggio.Prosegue la. Spiccano(che ha battuto le attese del mercato su ricavi e utili),(che ha registrato una trimestrale positiva grazie alla performance positiva di Warner Media),(il produttore di giocattoli ha riconquistato la licenza per realizzare i giocattoli delle principesse Disney),(ha pubblicato una guidance sui ricavi e sugli utili più debole del previsto) e(è tornato in perdita dopo due trimestri di profitti a causa dei ritardi nella consegna del jet widebody 787).