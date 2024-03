Wall Street in rialzo dopo serie negativa, attesa per dati macro

Kimberly-Clark

(Teleborsa) -, in un clima comunque attendista, in quanto gli investitori attendonodi interesse della Federal Reserve. I riflettori sono puntati sulla lettura cruciale di febbraio dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (), l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, che sarà pubblicato venerdì, quando il mercato azionario statunitense sarà chiuso per festività.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 70% per un, in diminuzione rispetto al 75% di una settimana fa.Per quanto riguarda gli interventi dei funzionari della banca centrale statunitense, oggi parla il governatore della Fed, mentre venerdì sono in programma discorsi della presidente della Fed di San Franciscoe del presidente della FedSul fronte macroeconomico, sono diminuite lenegli Stati Uniti nell'ultima settimana, con i tassi sui mutui trentennali che sono scesi al 6,93% dal 6,97% della settimana precedente.Tra leha annunciato un nuovo modello operativo, che però comporterà oneri per 1,5 miliardi di dollari in costi una tantum di ristrutturazione e riorganizzazione.ha ricevuto un finanziamento di 750 milioni di dollari da Blackstone per portare avanti il programma antinfluenzale dell'azienda.ha ricevuto l'approvazione della Food and Drug Administration per il farmaco Winrevair.ha registrato risultati inferiore alle attese nel quarto trimestre e dichiarato di aver tagliato un numero imprecisato di posti di lavoro.Guardando ai, ilè in aumento dello 0,72%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.233 punti. Guadagni frazionali per il(+0,46%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,46%).