SIMEST investe 10 milioni nella crescita internazionale del Gruppo Granarolo

(Teleborsa) -, società del Gruppo CDP,con un investimento di, acquisendo una partecipazione del, controllata americana della società leader nel settore lattiero-caseario. L'operazione va a coronare una collaborazione nata nel 2017 con lo'acquisizione del 30% di Granarolo France SAS, principale realtà del Gruppo sui mercati UE, per un valore di 15 milioni di euro.L'investimento è stato effettuato cone con l’intervento del, strumento agevolativo che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Le risorse contribuiranno alla, in linea con la strategia di sviluppo internazionale e di valorizzazione della filiera italiana del latte. Gli USA rappresentano oggi un importante mercato di sbocco dell’italian food, primo al di fuori dell’UE con una quota assoluta pari al 12,8%.In particolare è, una società specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti freschi quali ricotta e mozzarella, con posizionamento nella fascia alta del mercato dei formaggi freschi, anche grazie a una efficace piattaforma distributiva a servizio dell’area di New York, New England e New Jersey nonché sud e ovest degli Stati Uniti.