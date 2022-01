TIM: presentate al CdA linee guida del piano industriale 2022-2024

TIM

(Teleborsa) -informa che il CdA si è riunito oggi sotto la presidenza di. Nel corso della riunione l', ha illustrato le, che presenterà al Consiglio ilL'Amministratore Delegato ha evidenziato come sianell'ambito del Cloud, IoT, Cybersecurity, facendo leva sulle competenze e sul diffuso patrimonio tecnologico del Gruppo, oltre che sullo stretto controllo dei costi e dei risultati operativi. Inoltre, l'Amministratore Delegato ha sottolineato l', che sia stabile e duratura nell'interesse di tutti gli stakeholder.In tale contesto, il Consiglio ha deciso all'mirate a massimizzare la creazione di valore per gli azionisti, con specifico riferimento agli asset infrastrutturali del Gruppo, anche attraverso soluzioni che comportino il superamento dell'integrazione verticale.Il Consiglio ha preso atto che il Comitato 'ad ho'', designato per, sta continuando il suo lavoro con gli advisor finanziari del Comitato stesso per analizzare la manifestazione e compararla anche con le prospettive del Gruppo e con le alternative strategiche destinate ad esser considerate nel quadro del piano.