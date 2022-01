A picco Tokyo e le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa di, con ilche sta lasciando sul terreno il 3,11%, sui minimi degli ultimi 14 mesi a, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per, che ritraccia del 2,40%.Sul sentiment degli investitori pesano le parole "falco" del Presidente della Fed, Powell la cui priorità sarà sempre la lotta all'inflazione.Depresso il mercato di(-2,61%); come pure, in netto peggioramento(-3,3%).Pessimo il mercato di(-2,21%); sulla stessa tendenza, in forte calo(-1,84%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,16%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,24%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,13%.Il rendimento per l'è pari 0,16%, mentre il rendimento deltratta 2,73%.