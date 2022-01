PIL e trimestrali spingono Wall Street al rialzo. Ottimi i titoli energetici

Netflix

(Teleborsa) -, con i. Spicca la performance di, che beneficia del fatto che l'investitore William Ackman ha acquistato 3,1 milioni di azioni, affermando che il recente sell-off sul titolo del colosso dello streaming ha rappresentato un'interessante opportunità di acquisto. Tesla, nonostante la trimestrale positiva , soffre il fatto di aver comunicato che i problemi alla catena di approvvigionamento dureranno per tutto il 2022.. La stima preliminare del PIL del quarto trimestre del 2021 è stata superiore alle attese, mentre le richieste di sussidi alla disoccupazione sono tornate a calare , dopo l'aumento delle ultime settimane derivante dal dilagare della variante Omicron. Gli ordini di beni durevoli sono diminuiti leggermente a dicembre.Sul fronte delle ha deluso le attese del mercato sia per quanto riguarda i ricavi che gli utili, a causa dell'aumento dei costi. La carenza di manodopera e i problemi alla catena di approvvigionamento hanno colpito i conti di ha registrato utili record nel quarto trimestre del 2021.ha superato le aspettative di Wall Street, con le spese dei clienti che sono aumentate sia sul fronte interno che nei volumi transfrontalieri.Ilavanza a 34.443 punti; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.389 punti.del(+0,81%); come pure, in rialzo l'(+1%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,19%),(+1,75%) e(+1,29%).Tra i(+5,30%),(+1,92%),(+1,83%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,56%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,29%.Tra idel Nasdaq 100,(+18,95%),(+7,26%),(+5,64%) e(+4,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,69%.Sensibili perdite per, in calo del 5,56%.In apnea, che arretra del 4,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,91%.