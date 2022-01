Elliott e Vista acquistano Citrix per 16,5 miliardi di dollari

Citrix System

(Teleborsa) -ha stipulato un accordo definitivo in base al quale affiliate delle società d'investimentola acquisiranno in una(incluso il debito). La società statunitense è quotata al Nasdaq e fornisce tecnologie per la virtualizzazione desktop e server, networking, Software-as-a-Service e cloud. Gli azionisti di Citrix riceveranno, pari a un premio del 30% rispetto al prezzo di chiusura al 7 dicembre 2021, l'ultimo giorno prima della diffusione di indiscrezioni sulla stampa dell'operazione, e del 24% rispetto al prezzo di chiusura del 20 dicembre 2021, l'ultimo giorno prima della diffusione di articoli che parlavano in modo specifico di Vista ed Evergreen.Le società d'investimento intendono. TIBCO è attiva nella gestione dei dati aziendali con l'obiettivo di consentire ai propri clienti di connettersi, unificare e prevedere con sicurezza i risultati di business. "La combinazione unisce lo spazio di lavoro digitale sicuro e la suite di distribuzione delle applicazioni di Citrix con le capacità di analisi dei dati in tempo reale di TIBCO", spiega una nota. La nuova realtà intende proporsi comeLa realtà che nascerà dall'unione di Citrix e TIBCO sarà uno dei più grandi fornitori di software al mondo, al servizio di 400.000 clienti, di cui il 98% sono tra i 500 maggiori colossi statunitensi, con 100 milioni di utenti in 100 paesi. Al completamento della transazione, le azioni di Citrix. Citrix continuerà ad operare con il proprio nome e marchio Citrix, rimanendo anche nella sua sede a Fort Lauderdale (in Florida).