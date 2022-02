La Doria, quota di controllo ad Amalfi Holding che lancia OPA obbligatoria

La Doria

(Teleborsa) -di una quota di controllo del 63,13% del capitale sociale e al 64,04% dei diritti di voto, società attiva nel settore alimentare e quotata sul segmento Euronext Star Milan,, società che fa capo indirettamente a Investindustial VII, che ha quindi annunciato ilL'OPA, che punta al, riguarda la totalità delle azioni non possedute, vale a direordinarie, e verrà promossa nelle prossime settimane ad unper azione.Nel frattempo è entrato in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dall’assemblea di La Doria il 16 dicembre 2021, che resterà in carica fino all’Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Ne fanno parte Cesare Piovene Porto Godi(Presidente), Raffaella Viscardi (membro indipendente), Mara Caverni (membro indipendente), Chiara Palmieri (membro indipendente), Dante Razzano, Salvatore Catapano, Fabrizia Rizzi, Antonio Ferraioli, Enzo Diodato Lamberti, Valentina Salari e Diodato Ferraioli.