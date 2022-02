Borse europee in rosso. La BCE resta "colomba" per ora

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee nel giorno in cui la BCE ha mostrato un atteggiamento più "falco" del passato : la banca centrale europea ha aperto la porta a un possibile aumento dei tassi di interesse già quest'anno, ma non prima di aver terminato il Quantitative easing (QE).Sul mercato valutario, l'è in aumento (+1,13%) e raggiunge quota 1,143 dopo le parole di Lagarde sull'inflazione. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 88,88 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +145 punti base, con un forte incremento di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,56%.seduta drammatica per, che crolla dell'1,57%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,71%; sensibili perdite per, in calo dell'1,54%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,09%) e si attesta su 27.089 punti in chiusura, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilha perso l'1,16%, terminando la seduta a 29.484 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,45 miliardi di euro, in deciso ribasso (-17,45%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,96 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,77 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,31%),(+1,96%),(+1,74%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,38%.In apnea, che arretra del 6,09%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,07%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,74%),(+1,08%) e(+0,89%) quest'ultima dopo l'annuncio che lunedì, giorno dell'approvazione dei conti, il CdA della banca deciderà sul futuro dell'Ad Guido Bastianini.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,50%.Affonda, con un ribasso del 5,40% dopo aver smentito di far parte di un progetto di integrazione.Crolla, con una flessione del 4,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,81%.