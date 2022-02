"VO'Clock Privé", a Vicenzaoro il nuovo salotto dell'orologeria contemporanea

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - In occasione di(17-21 marzo 2022),lancia il nuovo format "VO'Clock Privé" momento di incontro fra i protagonisti dell'orologeria contemporanea, gli appassionati ed esperti del comparto, e i media.Da venerdì 18 a domenica 20 marzo 2022, – annuncia IEG in una nota – il quartiere fieristico di Vicenza si arricchisce di un'anima dedicata ai segnatempo contemporanei, cogliendo l'opportunità delle nuove date di marzo per dare spazio alle novità e alla cultura dell'orologeria. VO'Clock Privé ospiterà alcuni dei più rilevanti brands, tra luxury & global brands e marchi indipendenti:i primi nomi confermati che, grazie al palcoscenico di Vicenzaoro, incontreranno la clientela finale e il settore.Ilè culminato con un 2021 da record che ha visto una decisa ripresa delle esportazioni di orologi svizzeri. A ottobre 2021 l'è stato di 2,1 miliardi di franchi (2 miliardi di euro al cambio attuale), la cifra mensile più elevata negli ultimi sette anni, con un aumento del 4,8% rispetto allo stesso mese del 2019, e si stima che nel 2021 le esportazioni abbiano superato quelle del 2014, anno d'oro dell'industria.Al pubblico di appassionati saranno rivolti i momenti di formazione con autorevoli istituzioni italiane ed estere. A cominciare dalle classes curate dallache terrà due sessioni per esplorare i meccanismi più affascinanti, la cronografia, il tourbillon e il calendario perpetuo, fino alle sessioni con i formatori dellaper apprendere le basi dell'orologeria meccanica e acquisire le competenze per montare e smontare un movimento meccanico direttamente in aula.Ai corsi si aggiungerà unche coinvolgerà le communities di appassionati partner di VO'Clock e uncon gli esperti che si terranno in una lounge dedicata, durante le giornate di sabato e domenica aperte anche al pubblico. Ai talk e agli incontri – fa sapere IEG – saranno invitati nomi di rilievo del settore orologiero.