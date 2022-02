Associazione magistrati Corte dei conti: stop a interventi contrari a interessi economici cittadini e a principi Costituzionali

(Teleborsa) - L'esprime fermo dissenso e viva preoccupazione rispetto ai contenuti dell'AS 2185, di modifica delle funzioni della Corte dei conti, attualmente all'esame della Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in sede redigente.La proposta di legge, in quanto lesiva della neutralità, indipendenza ed imparzialità della magistratura contabile, di cui finisce col limitare l'azione di contrasto agli sprechi pubblici e di tutela degli interessi economici dei cittadini:, inserendovi elementi di cogestione amministrativa, ridisegna le attribuzioni del consiglio di presidenza della Corte dei conti in deroga alla riserva di legge, rafforzando contestualmente il ruolo della componente laica, edellaAderendo pienamente alle posizioni critiche espresse nei confronti del provvedimento dal Presidente della Corte dei conti, dal Procuratore generale della Corte dei contie dal Presidente dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti, nel corso delle audizioni rese di fronte alla Commissione affari costituzionali nonché a quelle contenute nel parere reso dalle Sezioni riunite il 1° dicembre 2021 e nella memoria in pari data della Procura generale della Corte dei conti, l'Associazione magistrati della Corte dei conti, nel ribadire la, anche in vista dell'attuazione del PNRR, nella convinzione che il rafforzamento dei controlli di legalità, anche in sede di valutazione delle singole responsabilità, sia strumento indispensabile per evitare sprechi e abusi del denaro pubblico,, con la riscrittura integrale delle proposte di modifica delle funzioni della Corte dei conti e con il ripristino dell'originaria disciplina del relativo Consiglio di presidenza, al fine di allinearla pienamente alla normativa prevista per gli organi di autogoverno delle altre magistrature.Per gli stessi motivi, l'Associazione dei magistrati(contenute in emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge milleproroghe), ritenendo l'ipotesi di un mandato di durata complessiva di oltre otto anni innon solo con il, ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale ed applicato pacificamente anche alle funzioni direttive della Magistratura ma, altresì, con il recentissimo richiamo del Presidente della Repubblica alla, rispettoso dei principi costituzionali di autonomia ed indipendenza.