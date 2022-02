Denaro su Bumble, mercato premia acquisto rivale francese Fruitz

Bumble

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,67%.L'app di incontri ha annunciato l' acquisto della rivale francese Fruitz . L'operazione, di cui non sono stati resi noti i dettagli finanziari, permetterà al gruppo quotato al Nasdaq di espandersi in Europa.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 27,69 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 28,78. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 27,25.