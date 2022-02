Knot (BCE) prevede primo rialzo dei tassi nel quarto trimestre del 2022

(Teleborsa) - "Personalmente mi aspetto che. Normalmente aumenteremmo i tassi di un quarto di punto percentuale, non ho motivo di aspettarmi che faremmo un passo diverso". Lo ha detto Klaas Knot, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista al programma tv olandese Buitenhof. Knot, uno dei membri più "hawkish" del Consiglio direttivo della BCE, ha aggiunto cheI commenti del banchiere centrale olandese seguono le parole delladi giovedì scorso, quando ha affermato che Francoforte non sarà affrettata nel prendere una decisione di aumento dei tassi, ma. "Continueremo a osservare la sequenza che abbiamo concordato e saremo graduali in ogni determinazione che prenderemo", ha detto nella conferenza stampa post-meeting del consiglio direttivo Knot ha affermato di aspettarsi che. "Non siamo nella stessa situazione degli Stati Uniti, dove l'inflazione è causata internamente - ha affermato - La maggior parte dell'inflazione viene dall'estero, non c'è molto che possiamo fare al riguardo".