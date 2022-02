Inflazione, De Guindos (BCE): rischi al rialzo, mantenere flessibilità

(Teleborsa) - "Alla luce dell'attuale elevato livello di incertezza ,nella conduzione della politica monetaria". Lo ha affermato il Vicepresidente della BCE,nel suo intervento alla London School of Economics. "Siamo pronti ad aggiustare tutti i nostri strumenti, come appropriato, per assicurare che". Ma sulla specifica ipotesi di un futuro rialzo dei tassi, ha ribadito elementi cheIl vicepresidente ha infatti ricordato che la forward guidance, le indicazioni prospettiche fornite dalla stessa Bce prevedono precise condizioni per un rialzo dei tassi. Che includono vedere l'inflazione al 2% ben prima della fine dell'orizzonte previsionale e che resti a questo valore per il resto del periodo stesso. "Dovremmo anche ritenere che i progressi realizzati sull'inflazione di fondo siano sufficienti ad essere coerenti consul medio termine", ha aggiunto. Ad ogni modo i rischi su questo versante ci sono: "E' probabile che l'inflazione resti elevata più a lungo di quanto precedentemente previsto - ha detto il vicepresidente- ma che poi declini nel corso di quest'anno . Questa e' la previsione base, ma ci sono rischi al rialzo su queste prospettive".Se le pressioni al rialzo sui pezzi dovessero trasferirsi alle dinamiche salariali la situazione diventerebbe "più complicata" e la Bce dovrebbe reagire, ha avvertito., ha aggiunto.Le strozzature nelle catene di approvvigionamento globali possono avere un forte effetto rialzista sull'inflazione, "ma alla fine si risolveranno e le pressioni sui prezzi dovrebbero abbattersi, con l'inflazione che tornerà alla sua tendenza senza la necessità di un aggiustamento significativo della politica monetaria". Lo sostiene il capo economista della Bce,n un articolo del suo blog istituzionale. Quasi contestualmente alla pubblicazione dell'articolo, sugli stessi temi Lane è intervenuto agli. Nell'articolo rileva che queste strozzature avvengono molto di rado e che in termini di dinamiche inflattive hanno effetti intrinsecamente sul breve, piuttosto che di natura permanente. "Le pressioni dovute alle strozzature dovrebbero attenuarsi con con il venir delle frizioni determinate dalla pandemia - spiega - e con