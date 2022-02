LU-VE, MISE autorizza l'offerta vincolante per ACC

LU-VE

(Teleborsa) - Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) hadiper l', affermando che l'operazione è "che va nella direzione del salvataggio del tessuto produttivo". A inizio mese la società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria aveva presentato una proposta vincolante per l'acquisto di un ramo d'azienda di Italia Wanbao ACC (WACC), situato a Mel (Belluno), attualmente in amministrazione straordinaria."Sono particolarmente soddisfatto per gli sviluppi della vicenda - ha affermato il ministro Giancarlo Giorgetti -e stiamo collaborando per il futuro dei lavoratori, dell'impresa e del territorio. Questo primo importante risultato si è reso possibile grazie all'impegno di chi ha seguito la via della realtà, concretezza e serietà abbandonando percorsi immaginari". "auspicando che, con impegno, pazienza e celerità, come fatto finora, il percorso venga realizzato evitando vie velleitarie non praticabili", ha aggiunto.