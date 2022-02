MPS chiude a +7,6% dopo le parole del ministro Franco

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il titolo diè stato uno dei migliori di Piazza Affari nella giornata odierna, chiudendo in rialzo del 7,62% a quota 1,045 euro per azione. A spingere le azioni della banca senese, nell'ultima parte di seduta, sono state, durante la conferenza stampa che ha seguito il consiglio dei ministri. Sulle banche "è interesse del Governo e della collettività avere un sistema solido ed efficiente" e "non sta a noi interferire nella scelta delle banche private", ha detto."Ovviamente abbiamo un interesse più rilevante per MPS di cui il Tesoro detiene i due terzi - ha aggiunto - Negli scorsi giorni il CdA ha deciso all'unanimità un cambiamento nella gestione,. È assolutamente importante che si consolidi e mantenga le radici e un brand che è quello della più antica banca europea".