Analisi Tecnica: CHF/USD del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del Franco rosso crociato contro USD, che chiude con una variazione percentuale dello 0,48%.
La situazione di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,8053. Supporto visto a quota 0,8004. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,8102.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)