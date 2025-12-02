Milano 11:48
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

L'analisi di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 0,805 e supporto a 0,8037. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 0,8063.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
