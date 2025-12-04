Milano 3-dic
Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Performance infelice per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 3 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7978, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8028. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7962.


