Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 2/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,2%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8022. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8039 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,8017.


