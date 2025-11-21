Milano 20-nov
Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,05%.

Le implicazioni di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8099. Possibile una discesa fino al bottom 0,7979. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,8219.


