Giornata in scivolata per le Borse del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, anche se nel corso della giornata si sono ridotte le forti perdite registrate nelle prime contrattazioni. I commenti del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, hanno aperto, facendo recuperare un po' di terreno ai mercati. Sul fronte societario,ha presentato il nuovo piano al 2024 , che prevede una crescita media annua dell'utile netto ricorrente del 10-15% e un dividendo per azione cumulato di 7,5-8,5 euro;ha chiuso il 2021 con un utile netto consolidato normalizzato in rialzo del 47,5% a 216,4 milioni di euro.ha registrato nel 2021 ricavi per 326 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto all’anno prima.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.863,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 93,92 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +165 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,90%.lettera su, che registra un importante calo del 2,02%, affonda, con un ribasso dell'1,69%, e crolla, con una flessione del 2,27%.A Milano, forte calo del(-2,04%), che ha toccato 26.415 punti; sulla stessa linea, ilè crollato del 2,01%, scendendo fino a 28.768 punti.Pesante il(-1,78%); sulla stessa linea, depresso il(-1,73%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,38 miliardi di euro, con un incremento del 18,58%, rispetto ai precedenti 2,85 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,76 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,89 miliardi.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,79%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,83%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,27%.Soffre, che evidenzia una perdita del 4,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,95%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,86%.del FTSE MidCap,(+0,68%),(+0,63%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,00%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 6,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,48%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,02%.Tra ledi maggior peso:00:50: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. -0,9%)05:30: Produzione industriale, mensile (preced. 7%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -36,2K unità; preced. -43,3K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 1,2%).