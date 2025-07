Mercati europei poco mossi con incertezza su dazi USA. A Milano pesante Stellantis

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre prende un certo vantaggio Francoforte. Gli operatori sono. Gli Stati Uniti sono sul punto di concludere diversi accordi commerciali prima del 9 luglio, data in cui entreranno in vigore i dazi più elevati, ha dichiarato ieri il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, aggiungendo che sono attesi diversi annunci importanti nei prossimi giorni. Allo stesso tempo, Bessent ha dichiarato alla CNN che l'amministrazione Trump invierà lettere a 100 paesi minori con cui gli Stati Uniti hanno relazioni commerciali limitate, avvertendoli che dovranno affrontare dazi più elevati - inizialmente fissati al 2 aprile - se non si faranno progressi entro il 1° agosto. Ha chiarito che il 1° agosto non è una nuova scadenza per i negoziati, ma piuttosto un momento chiave in cui "qualcosa succederà". I paesi che si allineano alle "politiche antiamericane" dei paesi BRICS dovranno affrontare un ulteriore dazio del 10%, ha dichiarato sempre ieri il Presidente Trump.Sul è rimbalzata la produzione industriale a maggio in, mentre neli prezzi delle case sono risultati stagnanti per il secondo mese consecutivo. In, il sentiment degli investitori è migliorato più delle attese a luglio, mentre le vendite al dettaglio sono risultate migliori delle attese a maggio.Lieve calo dell', che scende a quota 1,173. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.311,3 dollari l'oncia, in calo dello 0,79%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 66,94 dollari per barile, dopo che l'OPEC+ ha annunciato che aumenterà nuovamente la produzione.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +84 punti base, con ilche si posiziona al 3,38%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,4%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 39.703 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 42.183 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,2%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(+0,08%).di Piazza Affari, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,20%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,14%. Composta, che cresce di un modesto +1,13%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,83%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,85%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,11%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Tra i(+3,27%),(+2,26%),(+1,54%) e(+1,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,48%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,36%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,13%. Tentenna, che cede l'1,02%.