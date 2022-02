Spindox, i ricavi crescono a 66,7 milioni di euro nel 2021

Spindox

(Teleborsa) -ha registrato nel 2021rispetto al 31 dicembre 2020. La variazione positiva è attribuibile, in particolare, "alle performance realizzate nell'ambito di due mercati:, in significativo incremento dopo un complicato 2020, e, grazie al successo dell'offerta di Spindox relativa all'Intelligenza Artificiale", sottolinea la società quotata su Euronext Growth Milan da luglio 2021 e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology). "Il 2021 si è confermatoper la nostra società, ben superiore alla performance media del comparto ICT - ha dichiarato la- Un risultato che rafforza ulteriormente la tendenza già consolidata negli ultimi anni, come dimostra il valore del CAGR 2017-2021 che è pari al +21%".L'ammonta a 5,3 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi pari all'8% (7,2% nel 2020), in crescita del 30,2% rispetto al 31 dicembre 2020. Larisulta positiva (cassa) per 0,6 milioni di euro, rispetto al valore negativo (debito) per 2,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020. A tale risultato hanno contributo: un'iniezione netta di liquidità pari a 6,1 milioni di euro derivante dall'IPO, una generazione di cassa pari a 7,5 milioni di euro e (negativamente) l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Plan Net e della controllata Plan Soft (-9,7 milioni di euro), oltre che investimenti per 1,1 milioni di euro.