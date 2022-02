Bollette e target rinnovabili: risparmio di 50 miliardi nel 2022

(Teleborsa) - Con l'attualesul totale di generazione elettrica),si stima sarà di circaoltre il doppio rispetto al 2019 in cui è stata pari a 44 miliardi di euro. Se avessimo già raggiunto il target(72% di rinnovabili ) la bolletta 2022, nonostante l'incredibile aumento del gas, sarebbe sostanzialmente pari a quella del 2019, ovveroi rispetto ache dovremo pagare. E l'Italia risparmierebbe oltre". Lo affermapresidente Elettricità Futura, in audizione al Senato.Per superare le criticità del Ddl Concorrenza e permettere una "piena valorizzazione del settore idroelettrico italiano", il presidente di Elettricità futura, chiede di "ridisegnare il quadro normativo, oggi disomogeneo a livello regionale, adottando una disciplina nazionale che valorizzi al massimo i molteplici benefici dell'idroelettrico nel rispetto del ruolo degli enti locali. Estendere fin da subito la durata o prevedere la riassegnazione delle concessioni per consentire agli operatori di investire oltre 10 miliardi di euro finalizzati a rinnovare le centrali idroelettriche, aumentando l'efficienza e creando vantaggi per l'ambiente, l'economia e l'occupazione".Un'ulteriore opera diper realizzare 15 GW all'anno anzichè 1 GW;su Regioni ed enti locali affinché rilascino le autorizzazioni" velocemente, e infine, entro la fine del 2022per la realizzazione delle rinnovabili", sono secondo il Presidente di Elettricità Futura, le"Bollette in aumento, incassi fermi, clientela in calo: è la tempesta perfetta che stanno vivendo i benzinai da quando ilA lanciare l'allarme è la Faib-Confesercenti, la federazione dei gestori. L'aumento medio delle bollette è del 135%: in un anno sarebbero 10.000 euro in più per ciascun un impianto. I benzinai minacciano la chiusura notturna dei self service."Il rialzo generalizzato dei costi energetici ha influito anche sui prezzo dei carburanti, ma per noi c'è un puro e semplice aumento dei costi. Il nostro margine, infatti, è fisso: sono circa 3 centesimi e mezzo al litro, qualunque sia il costo di benzina e gasolio. Siamo l'unica categoria di commercianti che non può traslare, neppure in parte, sui consumatori i maggiori costi delle merci.