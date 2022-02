Unicredit, Buddybank è main sponsor di "Tonica, il lato D della musica"

(Teleborsa) -, la, il late show musicale, condotto da Andrea Delogu, in seconda serata, in onda dal 15 febbraio su Rai Due.Buddybank – fa sapere la banca in una nota – non è nuova alle collaborazioni e produzioni musicali, essendo giunta alla, la serie musicale live condotta da Carlo Pastore, con concerti live e interviste esclusive agli artisti, inla piattaforma globale di intrattenimento e musica.Lo scorso anno,sia come sponsor che come protagonista, nel, in cui raccontava, tramite i protagonisti, i suoi servizi: assistenza banking e lifestyle via chat h24, 7 giorni su 7.