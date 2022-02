Vodafone Italia, Sabrina Casalta nominata Cfo

(Teleborsa) -è stata nominata, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio, ed è entrata quindi a far parte del Comitato Esecutivo dell’azienda. Casalta è anche membro del CdA di Fondazione Vodafone dal 2018.La manager è entrata in Vodafone nel 2012, dopo esperienze di consulenza in BCG e PwC, ed ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Strategy e nel marketing ultrabroadband. In azienda ha ricoperto il ruolo di Head of Strategy e Head of Business Products, Services & Platforms. Negli ultimi due anni ha guidato il team di Commercial Operations Business, facendo leva su digitalizzazione ed automazione per migliorare costantemente qualità ed efficacia dei modelli di servizio. All'interno dell'unità aziendale ha inoltre guidato un programma estensivo di upskilling e reskilling dell’organizzazione, per sviluppare competenze "a prova di futuro" in grado di accompagnare la trasformazione digitale dei clienti.Laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, ha conseguito un Master in Business Administration presso INSEAD a Singapore e Fontainebleau.