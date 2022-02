Centrale di Montalto di Castro, intesa tra Enel e Comal per realizzare fabbrica di tracker solari

(Teleborsa) - Una fabbrica di tracker, i dispositivi che permettono ai pannelli fotovoltaici di orientarsi e seguire il sole nel corso della giornata, all'interno dellaQuesto il risultato dell'società che si occupa di realizzare impianti fotovoltaici che ha sede proprio nel comune del viterbese.Lale cui attività propedeutiche per la realizzazione saranno già avviate nei primi mesi dell'anno, sarà collocata all'interno di un', non più utilizzata per le attività energetiche dell'impianto, impegnandoal massimo della produzione, generando una potenziale opportunità anche per il reimpiego del personale proveniente dall'indotto di impianti termoelettrici in dismissione nell'alto Lazio. L'obiettivo – spiegano Enel e Comal in una nota congiunta – è, contribuendo così alla crescita di una filiera nazionale delle rinnovabili e riportando in Italia la produzione di dispositivi che fino ad oggi venivano importati."L'accordo con Comal e il nuovo sviluppo del sito di Montalto di Castro – commenta– dimostrano concretamente le ricadute positive della transizione energetica per le imprese, per i territori e per il Paese. Il circolo virtuoso che vede insieme la crescita delle fonti rinnovabili, lo sviluppo di una filiera a livello nazionale di tecnologie sostenibili e il riutilizzo di asset in chiave di economia circolare permette di generare valore condiviso e nuove opportunità"."Con Enel – commenta il– abbiamo intrapreso un percorso che rende concreta la transizione energetica presente nei programmi nazionali e comunitari. È palese come man mano, in accordo con il territorio, si sta trasformando il sito industriale di Montalto di Castro. Ancor di più mi inorgoglisce che un'azienda del posto, che ha investito molte delle sue energie nel fotovoltaico e nella ideazione ingegneristica di elementi a servizio di esso, abbia deciso di realizzarli sul posto, utilizzando un'area della ex centrale termoelettrica. Comal ci ha stupiti di nuovo, dopo il suo ingresso alla Borsa di Milano, ora regala un'opportunità di sviluppo e di lavoro che al momento non ha precedenti. Ringrazio Guido Paolini che, avendo l'intuizione di puntare sui giovani, oltre a portare vantaggio alla sua azienda ed ai propri dipendenti, sta dando una grande opportunità alla nostra comunità"."Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con Enel, tra i principali protagonisti della transizione energetica in Italia. La centrale di Montalto di Castro anche grazie a questo accordo – sottolinea– potrà vivere una nuova stagione industriale, un beneficio che ricadrà anche sul territorio grazie alla creazione di numerosi nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. Ringraziamo il Sindaco e l'Amministrazione Comunale che si è resa sempre disponibile a sostenere questo importante progetto di riqualificazione industriale che consentirà di produrre i Tracker Sun Hunter completamente italiani riportando in Italia la produzione di dispositivi che fino ad oggi venivano importati da mercati stranieri. La produzione interna dei Tracker ha un enorme potenziale, basti pensare alle ultime installazioni realizzate nel 2021 per una potenza totale di oltre 250 MWp".Laè al centro di un importante sviluppo a partire dalle necessità del sistema elettrico e dalle opportunità create dalla transizione energetica, piano che vedrà la realizzazione di un nuovo polo energetico integrato tra iniziative nel settore energetico, sviluppate da Enel, e nuove soluzioni imprenditoriali sviluppate da terzi. L'iniziativa rientra nel più ampiosecondo una strategia di riqualificazione che pone come priorità la valorizzazione delle strutture esistenti e l'integrazione con nuovi impianti di produzione rinnovabile e sistemi di accumulo, combinati con nuovi progetti imprenditoriali in ambiti differenti. Nel sito sono in corso le demolizioni dei gruppi ad olio già dismessi. Enel ha avviato l'iter autorizzativo necessario per poter realizzare nel sito unper una potenza di circa 10 MW. Altre aree in fase di sviluppo (6 ettari) saranno destinate a ospitare sistemi di accumulo di energia per circa 245 MW, fornendo così un ulteriore contributo all'utilizzo delle energie rinnovabili e alla stabilità del sistema elettrico: anche in questo caso sono già in corso gli iter autorizzativi. In linea con le indicazioni dele per favorire l'uscita dell'Italia dal carbone, all'interno della Alessandro Volta resteranno attivi impianti turbogas rinnovati e resi più efficienti. Per completare lo sviluppo del sito, che saràsono in fase di studio ulteriori soluzioni, attualmente oggetto di dialogo con le istituzioni del territorio e che permetteranno di valorizzare asset e strutture esistenti garantendo ricadute positive per il territorio. Tra queste, – fa sapere Enel – un innovativoper il quale sono in corso analisi di fattibilità tecnico economiche e che potrà beneficiare delle aree e di parte delle strutture esistenti.