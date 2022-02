Green Pass, addio già il 31 marzo? I possibili scenari

(Teleborsa) -nella maggioranza il pressing perquando scadrà lo stato di emergenza (il 31 marzo) che, allo stato, nAd alzare la voce, dunque, non è più solo l'opposizione con"Dobbiamo" dice il Ministro del Turismo,in quota Lega. La pensa allo stesso modo anchegovernatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni: "Riaprire tutto, senza restrizioni, alla fine dello stato di emergenza" se la pandemia continuerà la sua flessione. Sulla stessa linea anche il coordinatore nazionale di Forza Italia,"Se gli scienziati ci dicono che la crisi pandemica continua a decrescere, allora restituire spazi di libertà ai cittadini mi sembra fattibile".soprattutto per accedere ai posti di lavoro anche ilVisto che la curva dei contagi è in rapida discesa, bisogna cominciare gradualmente, fin da ora, a rallentare le restrizioni senza aspettare la fine dello stato di emergenza, a partire dalla richiesta di super green pass per lavoro, sport e cultura", questa la posizione -di, espressa durante l’assemblea congiunta dei deputati grillini.Ieri, 15 febbraio, primo giorno del super green pass obbligatorio per glinon sono mancate le proteste.Intanto, gli italiani sembrano più ottimisti rispetto alla pandemia della quale si intravede la fine: stando ad un'indagine realizzata dall'EngageMinds Hub, il Centro di ricerca dell'Università Cattolica, campus di Cremona, mentre circa un anno fa, a marzo 2021 eraCiò che sembra certo invece è che il 31 marzo dovrebbe essere sciolto anche il Comitato Tecnico Scientifico. "Non credo - ha detto- che verrà prorogato lo stato di emergenza e, quindi, si scioglierà anche il Cts.