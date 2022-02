Innovatec lancia veicolo di venture capital per startup cleantech

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean Tech, hafondato per promuovere l'innovazione sostenibile sia all'esterno che all'interno del gruppo, creando una rete di partner che ne condividono gli stessi valori. Innovatec Venture aspira a creare, e agirà da investitore e partner industriale. Metterà a disposizione delle start up selezionate il proprio know-how nel settore della cleantech, le proprie facilities dedicate al trattamento dei rifiuti e la propria impronta commerciale.Dando l'avvio a questo percorso per creare una rete di partner, Innovatec Venture ha stretto un, impresa senza scopro di lucro che ha l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico tramite la promozione della Climate Innovation, ovvero lo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per sostenere la transizione ecologica di industrie, città e territori. L'accordo prevede che Forest Valley individui all'interno della propria attività didi Innovatec Venture."Con il lancio di Innovatec Venture, il gruppo Innovatec compie un ulteriore passo nella direzione dello sviluppo di soluzioni innovative, integrate e tecnologiche al problema del recupero di materia dal rifiuto", ha commentato. "La missione del nuovo veicolo di Corporate Venture Capital è di selezionare le start up innovative più promettenti nel panorama della cleantech, fornendo non solo supporto finanziario, ma soprattutto una consolidata esperienza nel settore, un know-how tecnologico distintivo nel campo del recupero di materia e una robusta presenza sul territorio nazionale", ha aggiunto.