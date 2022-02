Borse asiatiche miste. Ribassi per Tokyo e Hong Kong

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di, che accusa una flessione dello 0,78% sul: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,13%, ed è piatta. I timori di una potenziale invasione russa dell'Ucraina hanno continuato a pesare sul sentiment degli investitori.Nella notte, il presidente francese Emmanuel Macron ha però annunciato che il presidente russo Putin e quello americano Biden hannola sua proposta di vedersi presto in un. Vertice che "potrà tenersi solo se la Russia non invade l'Ucraina".In discesa(-0,89%); pressoché invariato(-0,02%). Poco sopra la parità(+0,25%); sui livelli della vigilia(+0,06%).Sul fronte macroeconomico, come previsto, la ha mantenuto invariati i tassi di riferimento dei prestiti (il cosiddetto loan prime rate, LPR), mentre l' è cresciuta al ritmo più lento degli ultimi cinque mesi a febbraio (a causa dell'impatto della variante Omicron del coronavirus e delle continue interruzioni della catena di approvvigionamento globale).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,39%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,52%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,42%.Il rendimento dell'tratta 0,22%, mentre il rendimento delè pari 2,8%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (preced. 55,4 punti).