Renergetica estende e rafforza partnership con Edison Renewables

Renergetica

(Teleborsa) -, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, ha(operatore leader in Italia nella produzione rinnovabile) un term sheet per unfinalizzato allo sviluppo, da parte della stessa Renergetica, di, per un massimo di 500 MWp, sul territorio italiano. L'intesa ha lo scopo di superare l'accordo quadro sottoscritto il 6 aprile 2020, ampliando notevolmente i MWp dei progetti destinabili ad Edison e prolungandone la durata complessiva.Contestualmente, Renergetica ha reso noto di avere, titolare dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impiantodella potenza di 6,21 MWp. Questa operazione porta quindi a 4 il numero degli impianti autorizzati già ceduti da Renergetica a Edison che ne curerà la realizzazione e il futuro impiego."L'intesa raggiunta non rappresenta solo la naturale prosecuzione della consolidata partnership ormai pluriennale con Edison ma, considerata la nuova durata quinquennale e la portata dei MWp che potranno rientrare nell'accordo, riconferma Renergetica comenell'ambito del development di impianti a fonte rinnovabile e dimostra la sua significativa crescita nel mercato italiano", ha commentatodi Renergetica.