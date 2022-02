CNH Industrial, nuovo piano: ricavi netti in crescita a 20-22 miliardi di dollari al 2024

CNH Industrial

(Teleborsa) -non farà acquisizioni per aumentare significativamente la propria dimensione, ma solo un "per aumentare la propria capacità e redditività". Lo ha detto l'amministratore delegatodurante il Capital Markets Day 2022, sottolineando che il gruppo rimarrà. Sempre dal punto di vista dell'allocazione del capitale, CNH Industrial prevede investimenti per accelerare la crescita organica, un bilancio e rating creditizio solido, restituzioni agli azionisti. "Non faremo acquisizioni per diventare più grandi e", ha puntualizzato durante la presentazione del piano, aggiungendo che "l'M&A disciplinato sarà una parte fondamentale della nostra strategia in futuro".CNH Industrial ha presentato ildurante il Capital Markets Day che si è svolto a Miami (USA). Con l'efficacia dello spin-off di(e la sua quotazione su Euronext Milan dal 3 gennaio 2022), CNH Industrial è ora un attore interamente dedicato ai settori dell'agricoltura e delle costruzioni. CNH Industrial prevedein crescita a 20-22 miliardi di dollari al 2024 (dai 17,8 miliardi di dollari nel 2021 e dai 13,7 miliardi di dollari nel 2019) e unin crescita a 12-13% al 2024 (dal 9,9% del 2021 e dal 6,4% nel 2019). Il margine EBIT adjusted della divisioneè visto in crescita a 5,5-6,5% al 2024 (dal 2,9% del 2021 e dal 1,8% nel 2019). Il margine EBIT adjusted della divisioneè visto in crescita a 14,5-15,5% al 2024 (dal 12,3% del 2021 e dal 8,2% nel 2019).Aprendo la giornata dedicata alla presentazione dei nuovi obiettivi, Wine ha detto che "sono i tre fattori che ci guideranno", aggiungendo di essere "orgoglioso" della diversità del management e della forza lavoro della società. CNH Industrial "ha una forte presenza globale", e la sua priorità è oggi una maggiore attenzione ai consumatori. Parlando delle sfide che l'azienda ha davanti, ha riconosciuto che "essendo un player globale, dobbiamo affrontare un". Se il Covid-19 è ormai gestibile, secondo il CEO, "lapeggiorerà prima di migliorare", mentre l'lo preoccupa. Dal punto di vista della carenza dei, la situazione sarà in miglioramento nel 2023. Tra i driver positivi ci sono la crescita demografica, la meccanizzazione/digitalizzazione agricola e la disponibilità/costo della manodopera qualificata.L'amministratore delegato di CNH Industrial ha poi parlato degli obiettivi chiave per misurare il successo al 2024. La società prevede di guadagnare oltre 200 punti base nella(nei principali mercati e linee di prodotto in cui è presente), con Wine che ha sottolineato che "non comprerà quote di mercato", ma le conquisterà grazie alla crescita dell'azienda. I margini sono visti in espansione, con ilsuperiore al 24%, ilverrà convertito al 70% e il(rendimento sul capitale investito) industriale di circa il 19%.Tra le priorità strategiche per i prossimi anni c'è la presentazione di novità ispirate dai clienti, tra cui il lancio di oltre 200 prodotti,, un'esperienza utente superiore, e una rigorosa ricerca e sviluppo "sul campo" su larga scala. Dal punto di vista della leadership tecnologica, CNH Industrial punterà a sviluppare soluzioni per un, uno stack tecnologico modulare e scalabile, oltree sul ramo d'azienda dedicato agli investimenti (CNH Industrial Ventures). Per quanto riguarda l'efficienza operativa, la società si aspetta di accelerare grazie al "CNH Industrial Business System"; gli obiettivi sono, processi end-to-end incentrati sul cliente e la riduzione del 50% della frequenza degli infortuni.