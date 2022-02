Costamp, accordo con CDP per prestito obbligazionario da 5 milioni di euro

Costamp Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, ha perfezionato con CDP un accordo avente ad oggetto la sottoscrizione di undella durata di sei anni dalla data di emissione. I proventi dell'emissione saranno destinati a sostenere i, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.Ildell'emissione del prestito obbligazionario e la sottoscrizione dello stesso avranno luogo - subordinatamente al positivo espletamento, da parte del Patrimonio Destinato (iniziativa di CDP), delle verifiche in ordine al verificarsi delle condizioni sospensive previste dal contratto di sottoscrizione - entro 30 giorni dal positivo espletamento di tali verifiche. Le obbligazioni saranno emesse con pieni diritti di godimento a partire dalla data della loro sottoscrizione, in forma dematerializzata, esu alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.