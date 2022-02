Il Sole 24 ORE, patto tra Confindustria e associazioni non sarà rinnovato

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha comunicato che iltra Confindustria ed alcune associazioni aderenti al sistema confindustriale del 22 febbraio 2019 ha cessato la sua efficacia in data odierna (ossia l'originaria data di scadenza) e. Il 2 febbraio la società aveva già reso noto che, essendo pervenuteda parti titolari di azioni sindacate per una percentuale superiore al 3% del capitale, il patto avrebbe cessato la sua efficacia. Negli scorsi mesi si sono susseguite continue vendite di partecipazioni a favore di Confindustria da parte di associazioni aderenti al sistema confindustriale.Intanto, peggiora la performance dela Piazza Affari, dove mostra un, portandosi a 0,466 euro per azione. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 0,4633 e successiva 0,4607. Resistenza a 0,4673.