ILPRA, accordo per acquisire il 30% di MACS

Ilpra

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha sottoscritto un accordo vincolante perdel capitale sociale di. Si tratta di una società di Bologna attiva nel settore della produzione e vendita di macchine per il confezionamento, prevalentemente nel settore alimentare, farmaceutico ed home & personal care, con applicazioni nel packaging flessibile, in particolare per buste doypack e nel confezionamento del cioccolato. I risultati preliminari al 31 dicembre 2021 registrano undi circa 2.130 migliaia di euro, undi circa 110 migliaia di euro e una(debito) di circa 1.400 migliaia di euro."L'operazione è, in quanto ci consente di ampliare la gamma di prodotti, inserendoci in un segmento di mercato nuovo e fortemente in crescita, come quello del doypack e del packaging flessibile", ha commentato, presidente e amministratore delegato di Ilpra. Il closing dell'operazione (realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di Ilpra) è previsto entro aprile 2022.L'operazione prevede:deldel capitale sociale di MACS per un corrispettivo pari a 300.000 euro che sarà corrisposto quanto a 250.000 euro per cassa al closing e quanto a 50.000 euro, sempre per cassa, entro il 31 dicembre 2022; la, alla data del closing, di un aumento di capitale di MACS, interamente riservato in sottoscrizione a ILPRA o alternativamente alla NewCo, per un importo complessivo pari a 500.000 euro, di cui 495.000 euro a titolo di sovrapprezzo, a fronte dell'attribuzione di una quota pari aldel capitale della stessa.