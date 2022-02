Lowe's alza guidance 2022 su forte domanda per materiali da costruzione

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registratodi 21,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2021 (terminato il 28 gennaio 2022), rispetto ai 20,3 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2020. Lesono aumentate del 5%. L'del quarto trimestre è stato di 1,78 dollari, in aumento del 34% rispetto agli 1,33 dollari del quarto trimestre del 2020. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,71 dollari su ricavi per 20,9 miliardi di dollari."Nel 2021, abbiamo aumentato le vendite comparabili del 6,9% e generato oltre 170 punti base dicon la nostra incessante attenzione alla produttività e con le strategie di prezzo migliorate - ha commentato il CEO Marvin Ellison - Restiamodel mercato del bricolage e nel nostro capacità di espandere il margine operativo".La società hanell'intero 2021, per un totale di 13,1 miliardi di dollari per l'anno. I riacquisti sono stati di 1,1 miliardi di dollari in, riflettendo una performance finanziaria migliore del previsto e l'impegno della società a restituire il capitale in eccesso agli azionisti. Lowe's ha anche pagato 551 milioni di dollari dinel quarto trimestre e 2 miliardi di dollari di dividendi per l'anno.Lowe's ha affermato che lo" e, sebbene il contesto economico rimanga incerto, haper i risultati operativi dell'intero anno 2022 (che avrà 53 settimane rispetto alle 52 settimane del 2021). Le vendite totali sono previste tra 97 miliardi e 99 miliardi di dollari, le vendite comparabili dovrebbero variare da un calo dell'1% a un aumento dell'1%, il tasso di margine lordo è visto in leggero aumento rispetto all'anno precedente e l'utile diluito per azione dovrebbe essere compreso tra 13,10 e 13,60 dollari.