Tenneco acquisito da Apollo in deal da 7,1 miliardi di dollari

Tenneco

Apollo

Tenneco

(Teleborsa) -, fornitore statunitense per l'industria automobilistica OEM e after-market, ha stipulato unda fondi riconducibili ad, colosso americano del private equity. La transazione sarà interamente in contanti e con una valutazione aziendale di circa. Siccome, al 31 dicembre 2021, Tenneco ha un debito superiore a 5 miliardi di dollari, Tanneco è stata valutata meno di 2 miliardi di dollari.Ilper azione rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura di 9,98 dollari del 22 febbraio 2022 e un premio del 71,6% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi 90 giorni. Al completamento della transazione, le azioni di Tenneco non saranno più quotate alla Borsa di New York e Tenneco continuerà ad operare con il proprio marchio Tenneco e manterrà una presenza globale."In Apollo abbiamo un partner che riconosce la forza del nostro portafoglio di prodotti e la nostra capacità di servire i principali clienti OEM e aftermarket a livello globale - ha commentato Brian Kesseler, amministratore delegato di Tenneco - Nello specifico, questa partnership ci consentirà die questa transazione è anche una testimonianza dei risultati conseguiti dal nostro team globale".Intanto, spicca il volo, che si attesta a 19,38, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 19,47 e successiva a quota 19,61. Supporto a 19,32.