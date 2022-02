AXA, utili più che raddoppiati nel 2021. Guidance migliorata

(Teleborsa) - Il gruppo assicurativo francese AXA ha registratoin aumento del 6% nel 2021, con una crescita in tutte le linee di business. L'è aumentato del 61% a 6,8 miliardi di euro, mentre l'utile per azione sottostante è aumentato del 61% a 2,75 euro. L'è aumentato del 135% a 7,3 miliardi di euro (più del doppio dei 3,2 miliardi del 2020), principalmente per l'aumento dell'utile sottostante, una variazione favorevole nel valore degli asset investiti e maggiori plusvalenze nette realizzate. All'assemblea del 28 aprile sarà proposto undi 1,54 euro per azione (+8% rispetto al 2020).Il gruppo ha annunciato oggi l'avvio di unfino a 0,5 miliardi di euro per neutralizzare la diluizione degli utili da dismissioni. AXA intende annullare tutte le azioni riacquistate. Inoltre, il gruppo ha comunicato di aver completato, in data 10 febbraio 2022, l'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie da 1,7 miliardi di euro annunciato il 4 novembre 2021. Considerando la performance raggiunta nel 2021 e supponendo che le attuali condizioni operative persistano, AXA prevede di registrare unaper azione sottostante nella fascia alta del range 3-7% precedentemente indicato entro il 2023."Considerando la forte performance operativa e patrimoniale del gruppo, il CdA propone un dividendo di 1,54 euro per azione, in crescita dell'8% rispetto allo scorso anno, che corrisponde a un payout ratio del 56% - ha dichiarato il CEO Thomas Buberl -, limitando al contempo la volatilità e sull'esecuzione di ambiziose iniziative di gestione del capitale per supportare un rendimento sostenuto e attraente".