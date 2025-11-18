Barclays, settore assicurativo mantiene "caratteristiche difensive" ma "calo della dinamica degli utili"

(Teleborsa) - Per il 2026conferma la sua visionesulle, poiché il settore "mantiene le suein termini di attrattività dei rendimenti, visibilità degli utili e solidità del bilancio", ma il broker intravede "une un, a causa della decelerazione dei prezzi del ramo danni in tutto lo spettro".Con una solidità del bilancio ai massimi storici, gli esperti prevedono che i. Tuttavia, stimano che il prossimo sarà un anno più "business as usual". "Con i pagamenti dei pesi massimi del settore già al massimo della loro capacità e l', non prevediamo sorprese positive significative. Riteniamo che le sorprese in termini di rendimento del capitale potrebbero tornare a essere un tema ricorrente nel, dopo la revisione di Solvency II, che alcune aziende prevedono avrà unsui loro coefficienti di solvibilità".Il quadro macroeconomico - aggiungono gli analisti -, "con tassi di interesse e tassi di cambio in fase di stabilizzazione, ma riteniamo che le compagnie assicurative, in particolare quello bancario, dal miglioramento delle prospettive di crescita del PIL reale in Europa"."Sebbene il settore rimanga poco costoso in termini assoluti, ora si trovarispetto al mercato, dopo una sovraperformance sostenuta, in un momento in cui il margine di sorprese sugli utili e/o sui dividendi è limitato", spiega Barclays, che ritiene difficile "sostenere una rivalutazione in questo momento". Pertanto, gli analisti ritengono che un "degli utili superiore alla media/revisioni positive degli utili per azione saranno fondamentali (più che mai) per la".Il contesto operativo per le compagnie assicurative europee si sta deteriorando marginalmente, aggiungono, "Prevediamoche avranno un impatto su circa il 60% del settore".Per Barclays i temi da tenere d'occhio sono M&A, AI e il credito privato."Prevediamo che l'di fine ciclo e il consolidamento sul mercato rimarranno temi chiave per il settore nel 2026. Gli abbondanti livelli di capitale in eccesso, uniti a una crescita sfuggente, hanno iniziato a guidare l'attività di consolidamento nel settore (ri)assicurativo globale. Sebbene nel 2025 l'attenzione si sia concentrata sugli operatori statunitensi/Bermuda, prevediamo che coinvolgerà sempre di più le aziende europee: gli operatori di piccole e medie dimensioni potrebbero essere oggetto di offerte, mentre le grandi capitalizzazioni potrebbero consolidarsi. Inoltre, i gestori patrimoniali alternativi hanno iniziato a sondare il terreno nel settore PRT del Regno Unito, un'altra tendenza che intendiamo monitorare attentamente, poiché è probabile che continui e influenzi le dinamiche di mercato".Per gli analisti l'"rimane un tema centrale per il mercato nel suo complesso e un argomento ampiamente dibattuto dai team di gestione assicurativa. Gli operatori storici investono già da alcuni anni sulla qualità dei dati e sull'integrazione di strumenti di intelligenza artificiale nei loro processi di sottoscrizione e liquidazione sinistri, ampliando il divario di competitività rispetto alle compagnie assicurative più piccole e meno sofisticate. L'intelligenza artificiale rimane in gran parte una promessa di efficienza per le compagnie assicurative in questa fase, con pochi o nessun dato effettivo disponibile per supportare potenziali analisi di scenario. Vediamo opportunità in termini di guadagni di efficienza operativa, analogamente alla maggior parte degli altri settori, ma anche di crescita dei ricavi (emergere di nuovi prodotti ed espansione del pool di rischio) e di espansione del margine tecnico (migliore selezione del rischio, differenziazione dei prezzi e capacità di rilevamento delle frodi). Nel 2026 prevediamo un passaggio più ampio dai progetti pilota all'implementazione su larga scala, a favore degli operatori più grandi".Infine, gli esperti ricordano che il"ha molteplici implicazioni per gli assicuratori". Negli ultimi anni, "gli assicuratori europei hanno aumentato solo marginalmente la loro esposizione al credito privato come strumento di miglioramento del rendimento (da circa il 10% degli investimenti totali a circa il 12%), a fronte di un mercato globale che ha raddoppiato le sue dimensioni, raggiungendo 1,7 trilioni di dollari nello stesso arco temporale. Sebbene non siamo particolarmente preoccupati dalla crescita di questa esposizione, l'opacità di questi portafogli rimane un rischio e un motivo di preoccupazione per gli investitori ogni volta che si verificano eventi negativi (ad esempio, First Brands e Tricolor)". Inoltre, "poiché i gestori patrimoniali alternativi intaccano sempre di più la catena del valore delle banche, gli assicuratori stanno assistendo a una forte concorrenza da parte delle banche nel settore dei ricavi da commissioni/risparmi a basso impiego di capitale, con conseguente riduzione degli afflussi lordi".Nel complesso, la preferenza di Barclays va a alle ", grazie a fondamentali più favorevoli e a valutazioni più interessanti. ASR, AXA, L&G e Prudential sono i principali titoli Overweight.