Covid, Legacoop-Ipsos. "Da inizio pandemia 50% delle famiglie ha eroso risparmi o si è indebitata"

(Teleborsa) - Laha colpito alcuni settori, alcuni segmenti sociali ed alcune aree del Paese, risparmiandone altri. Dall'inizio della pandemia, infatti, se il 55% delle famiglie ha mantenuto inalterato o aumentato il livello di risparmio (l'81% nel ceto medio e il 71% tra i giovani dai 18 ai 30 anni), il 45% ha visto erodersi i propri risparmi o ha contratto debiti, con una particolare sofferenza per il ceto popolare (70%) e quello medio-basso (58%). Ancora più elevata (49%) la quota di famiglie che hanno dovuto tagliare o ridurre le spese non strettamente necessarie, con una particolare penalizzazione del ceto popolare (68%). È quanto emerge da un'nell'ambito dell'Tra i motivi che hanno determinato l'erosione dei risparmi o l'indebitamento, – rileva l'indagine – al primo posto figura l'(59%, che sale al 65% per il ceto popolare e al 67% nell'Italia centrale), seguito dall'(49%, ma 54% nel ceto popolare), dalla(36%, che sale al 40% nel ceto medio-basso), da(24%), da(22%, ma al 27% nel Sud e Isole).Chi ha mantenuto inalterato o incrementato il precedente livello di risparmio lo ha fatto a motivo della(56%, che sale al 60% nel ceto medio), dell'(52%), della(43%), della(28%) e per il(22%)."Lo studio dei bilanci delle famiglie italiane conferma che la Pandemia ci lascia un paese ancora più diviso in due – commenta– e non solo dal punto di vista geografico. La crisi ha allargato le distanze sociali ed economiche perché ha colpito in modo diverso le persone e le famiglie. Da un lato, chi ha aumentato i propri risparmi e li tiene in banca; dall'altro lato, chi ha visto peggiorare la propria esistenza: un ulteriore scivolamento verso l'incertezza e la preoccupazione per il futuro. Attenzione: è su questa situazione che poi si è aggiunto il caro prezzi che affligge 9 italiani su 10: ecco perché abbiamo denunciato con forza il rischio di una bomba sociale. Naturalmente il rallentamento dei consumi è un rischio da scongiurare, ma lo è altrettanto l'angoscia dei nostri concittadini per le spese mediche o dentistiche. Per ricostruire il paese oltre alle risorse, serve combattere la paura e investire sulla fiducia".Il sondaggio ha preso in esame anche le. In questo caso, a guidare la classifica sono le(indicate dal 76%, e dal 95% del ceto popolare), le(ad esempio acquisto di un elettrodomestico, 71%), gli(67%, con una punta del 91% per il ceto popolare), le(65%, ma 87% nel ceto popolare), le(61%), le(58%), le(57%, con la maggiore difficoltà nel ceto popolare dove il valore è dell'83%). Da segnalare, infine, che poco più della metà delle famiglie (il 51%) ha incontrato difficoltà anche per glianche in questo caso, la penalizzazione più forte investe il ceto popolare, dove l'indice sale all'83%.