Intermonte precisa indiscrezioni stampa su indagine

(Teleborsa) - Con riferimento alle indiscrezioni di stampa relative all'indagine su operazioni di(riportate anche oggi da Il Fatto Quotidiano nell'articolo: Torzi, finti crediti venduti ad, BG e Intermonte),"smentisce di aver investito, promosso o sollecitato l'investimento in tali obbligazioni, avendo svolto esclusivamente un ruolo diin una delle operazioni oggetto di indagine". Lo si legge in una nota dell'investment bank indipendente quotata su Euronext Growth Milan."Lenell'inchiesta che ha portato la Procura di Milano a scoprire una presunta maxi-truffa valutata in un miliardo di euro - si legge nell'articolo de Il Fatto Quotidiano - Torzi è coinvolto anche nell'inchiesta di Milano sui cosiddetti mafia bond, da cui nasce l'indagine. La Guardia di finanza ha visitato le sedi dei tre istituti e ottenuto l'iscrizione sul registro degli indagati anche di un manager di Azimut".