La borsa di Mosca ha sospeso le negoziazioni dopo l'attacco all'Ucraina

(Teleborsa) - "su tutti i suoi mercati fino a nuovo avviso". Lo ha comunicato il gestore del mercato dopo che le forze militari russe hanno sparato missili contro diverse città in Ucraina e le truppe russe sono entrate nel paese.Il, il principale indice del mercato azionario russo dei titoli denominati in rubli, è sceso dai 4.287 punti toccati lo scorso ottobre ai 3.084 della seduta di ieri, perdendo quindi il 28%.L', quello denominato in dollari, è sceso dai 1.919 punti toccati lo scorso ottobre ai 1.204 della seduta di ieri, perdendo quindi il 37%.