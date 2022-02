Putin invade l'Ucraina, avviate le operazioni militari a Kiev

(Teleborsa) - Dopo lunghe settimane di tensioni, il presidente russoha annunciato un'operazione militare in, un'invasione del Paese, affermando di dover proteggere il. Il presidente della Russia in un discorso alla nazione ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e "andare a casa", assicurando che i piani di Mosca non includono l'occupazione dell'Ucraina ma la sua smilitarizzazione con una operazione speciale.La"non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l'", ha dichiarato Vladimir Putin. "Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire" in Ucraina "sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato", ha affermato Putin secondo quanto è stato riportato dall'agenzia di stampa russa filogovernativa Tass. Un'ulteriore espansione dellae il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, ha aggiunto Putin.L'attacco è arrivato mentre era in corso una riunione straordinaria dellesu richiesta dell'Ucraina. L'inviato di Mosca alle Nazioni Unite ha affermato che la Russia sta prendendo di mira la "giunta al potere a".Secondo quanto descritto da diverse testate internazionali la Russia sta usando "armi di alta precisione per distruggereucraine" mentre Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla. "Le difese aree dell'Ucraina sono state soppresse", sostiene il ministero della Difesa russo, citato sempre dalla Tass. A Kiev intanto la popolazione sta cercando di lasciare la città.