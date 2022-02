Ucraina, il giorno nero dell'Europa: civili in fuga. NATO attiva Piano difesa

(Teleborsa) -. Così la Presidente della Commissione Europea Ursulain conferenza stampa con il segretario generale della Nato,e il presidente del Consiglio europeo,condanna l'attacco sferrato daalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 24 febbraio."Presenteremo oggi un pacchetto massiccio diper l'approvazione. Ci siamo coordinati con i nostri alleati e partner, Usa, Gb, Canada e Norvegia ma anche Giappone e Australia", ha aggiunto. "Questo pacchetto comprenderà sanzioni finanziarie che limiteranno fortemente l'accesso russo ai mercati finanziari. Queste sanzioni avranno un impatto pesante. L'economia russa ha già fronteggiato un'intensa pressione nelle settimane recenti e queste pressioni si accumuleranno", "Queste sanzioni - prosegue von der Leyen - sopprimeranno la crescita economica, aumentare il costo del debito, aumenteranno l'inflazione e intensificheranno la

"E' un momento grave per noi, la guerra è in Europa". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Nei prossimi giorni invieremo ulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di truppe. Dopo l'invasione della Russia di un Paese non alleato abbiamo attivato oggi il piano di difesa della Nato, che dà maggior autorità ai comandanti in campo. Noi siamo pronti, ma la nostra è un Alleanza preventiva, non vogliamo un conflitto".













Pochi minuti fa ha parlato anche il Presidente del Consigliorilasciando una dichiarazione breve quanto dura: "Il governo italiano condanna l'attacco della Russia all'Ucraina. E' ingiustificato e ingiustificabile. L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico.ha definito "l'attacco russo all'Ucraina e promette che lparla diSecondo quanto riferisce l'agenzia Anadolu, ilha definitodescrivendola comedurante una conferenza ad Ankara.Intanto, purtroppo, si contano già acon le forze russe sarebbero entrate nel Paese da più punti della frontiera, anche da Bielorussia e Crimea.. Secondo la presidenza ucraina, "più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi", e si contano anche 18 morti fra cui 10 donne, in un raid russo su Odessa. Anche sulBloccata la navigazione nel