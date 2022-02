USA, a gennaio salgono le spese personali. Piatti i redditi

(Teleborsa) - Aumentano le spese delle famiglie americane a gennaio 2022, mentre i redditi risultano piatti. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, isono saliti del 2,1% dopo il -0,8% del mese precedente (dato rivisto da -0,6%) e si confrontano con il +1,5% stimato dagli analisti.hanno registrato un incremento dello 0%, rispetto al +0,4% precedente (dato rivisto da +0,3%) e contro il -0,3% del consensus. I cambiamenti dei redditi personali riflettono principalmente un aumento delle retribuzioni , he è stato in parte compensato da una diminuzione delle prestazioni sociali del governo.Il, una misura dell'inflazione, evidenzia una variazione positiva dello 0,5% su mese e aumenta del 5,2% su anno (+4,9% il mese precedente e +5,1% il consensus).