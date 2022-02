Buzzi Unicem, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Buzzi Unicem

la società attiva nel settore del cemento

(Teleborsa) -, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 7 maggio 2021, ha comunicato di aver, tra il 21 e il 25 febbraio 2022, complessivamente, al prezzo medio di 18,1920 euro per un controvalore pari a 16.400.443,66 euro.A seguito degli acquisti appena comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 25 febbraio 2022 Buzzi Unicem detiene 2.506.546 azioni ordinarie proprie pari all'1,301% del capitale sociale.A Milano, oggi, ribasso per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,78% sui valori precedenti.