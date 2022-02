PetroNor E&P si è quotata sulla borsa di Oslo

(Teleborsa) -, società indipendente di esplorazione e produzione di petrolio e gas focalizzata sull'Africa, si è. La società era precedentemente quotata su Euronext Expand Oslo ma, a seguito del trasferimento dall'Australia alla Norvegia, la società è stata cancellata dalla quotazione prima del trasferimento al mercato principale. PetroNor E&P ha(Repubblica del Congo, Gambia, Guinea-Bissau, Senegal e Nigeria).Ildelle azioni PetroNor E&P è stato fissato a 1 corona norvegese (NOK) per azione, per unadi mercato pari a 1,3 miliardi di NOK (circa 131 milioni di euro). La, rispetto al prezzo di collocamento, si è chiusa in rialzo del 12% a quota 1,12 NOK."Questo è davvero un grande giorno per PetroNor e siamo immensamente orgogliosi di essere inseriti nel listino principale di Oslo Bors - ha commentato Jens Pace, CEO di PetroNor E&P - Oggi segna anche ildi PetroNor dall'Australia alla Norvegia. Sono incredibilmente entusiasta di questo nuovo capitolo e auguro a tutti gli azionisti esistenti e nuovi un caloroso benvenuto".