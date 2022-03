Germania, inflazione febbraio +0,9% mese +5,1% anno

(Teleborsa) - Continua ad aumentareSecondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a +0,9%, più pronunciata rispetto al +0,4% del mese precedente. Il dato è uguale alle attese degli analisti (+0,9%). Su base annuale, la variazione dei prezzi è aumentata al +5,1% dopo il +4,9% di gennaio e anche in questo caso è uguale alle previsioni del mercato.L'ha registrato su mese una variazione pari a +0,9%, appena superiore alle attese (+0,8%) e uguale al mese precedente, mentre su anno segna una variazione di +5,5%, superiore al +5,4% atteso e contro il +5,1% del mese precedente."Il tasso di inflazione rimane elevato nonostante glicausati dalla riduzione temporanea delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e dal forte calo dei prezzi dei prodotti petroliferi nel 2020 non abbiano più avuto impatto da gennaio 2022 - commenta Destatis - Effetti legati al Covid-19 come ie gli aumenti significativi dei prezzi nelle fasi a monte del processo economico, nonché nei prezzi dei prodotti energetici, continuano ad avere un impatto. A questi effetti si sovrappongono le incertezze causate dall'".