Kohl's, trimestrale batte attese. Outlook solido

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha registratopari a 6,22 miliardi di dollari nei tre mesi al 29 gennaio 2022, in crescita rispetto ai 5,89 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'è stato di 2,20 dollari, uguale a un anno fa. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 2,12 dollari su vendite nette per 6,54 miliardi di dollari. La società è statain questa prima parte di 2022 in quanto ha ricevuto diverse offerte di acquisizione, che però non hanno riflettuto "adeguatamente il valore della società alla luce della sua crescita futura e generazione di cassa", secondo Kohl's.La societàche vendite nette peraumenteranno dal 2% al 3% rispetto al 2021 (agli analisti in media erano per un +2,2%), che il margine operativo sarà compreso tra il 7,2% e il 7,5% e l'utile per azione sarà compreso tra 7,00 e 7,50 dollari. Kohl's ha inoltre aumentato il dividendo trimestrale del 100%, pari a un dividendo annuo di 2 dollari per azione, e pianificato dinel 2022."Nel 2021 abbiamo ottenuto un utile per azione record, significativamente al di sopra delle nostre aspettative - ha commentato il- Il nostro margine operativo dell'8,6% ha superato il nostro obiettivo per il 2023 con due anni di anticipo rispetto al piano, un risultato diretto dei nostri. Rimaniamo estremamente fiduciosi nella crescita futura e nella generazione di flusso di cassa della nostra attività".